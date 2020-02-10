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Gençler kurslara akın etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Bahar Dönemi Kursları için kayıt işlemleri başlarken, gençlerin kurslara ilgisi yoğun oldu.Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Bahar Dönemi Kursları ile farklı branşlardaki 52 fazla kurs için kayıt işlemleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Bahar Dönemi Kursları için kayıt işlemleri başlarken, gençlerin kurslara ilgisi yoğun oldu.
Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Bahar Dönemi Kursları ile farklı branşlardaki 52 fazla kurs için kayıt işlemleri başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek 2020 Bahar Dönemi Kursları için yaklaşık 800 öğrencinin kayıt işlemleri tamamlandı. Kayıtlar, 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde kabul edilirken kayıt saati geldiğinde birinci sırada olan gencin tercih ettiği kurs ise “İngilizce Speaking” oldu. Pazar günü gerçekleştirilen kayıt işlemlerine yoğun ilgi gösteren gençlerin, soğuk havadan etkilenmemesi için sıcak çorba ve çay ikramı yapılırken seyyar ısıtıcılar ile de destek verildi.
Kayıtlar sürüyor
Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve yabancı dilden sanata, bilimden kişisel gelişime birçok alanda düzenlenen kurslar için kayıt işlemleri de devam ediyor. Kayıtların devam ettiği kursların listesi, kontenjanları ve düzenleneceği merkezler ise Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Kurslar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gençler; facebook, twitter ve instagram platformları üzerinden “esktgm” hesaplarını takip ederek detaylı bilgiye ulaşabiliyor. 52 farklı kurs için 15-30 yaş arasındaki gençler, ücretsiz olarak kayıt yaptırırken, sivil toplum kuruluşları da açtıkları stantlar ile kendilerini tanıtıp, gençleri gönüllü olmaya teşvik etti.
Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara kayıt yaptıran öğrenciler de memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne kendilerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

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