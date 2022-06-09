Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yarın başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyona 700 sporcu katılacak.

Şampiyona 16 Haziran Perşembe günü sona erecek.



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