YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu

Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu

KONYA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Konya'da ikinci kez sokağa maskeleriyle çıkan gençler, sosyal mesafe kuralını gözeterek şehrin işlek cadde ve sokaklarına çıktı.

Şehirde 15-20 yaş grubundaki gençlerin Kültür Park'ı tercih etmesi dikkati çekti. Bisiklet, paten ve kaykayla parkı hareketlendiren gençler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Gençler, Nalçacı ve İstanbul caddeleri ile Alaaddin Bulvarı'nda yürüyüş yaparken, bazıları ise arkadaşları ile vakit geçirdi.

- Gençler aileleriyle bayram alışverişine çıktı

Afyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.

Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.

Aynı saatte ayrıca, park ve bahçelerde de vakit geçiren gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

Aksaray'da da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurdu.

Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Karaman'da ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren gençler, belediye tarafından dezenfeksiyonu yapılan park ve bahçelerde oturdu.

Gençler sokak ve caddelerde yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Konya Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:28
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Kerem Eczanesi
Karatay
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Berker Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Meyra Eczanesi
Selcuklu
Sıla Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı

Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.