YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Gençler Şeyda Taluk ile buluşacak

Gençler Şeyda Taluk ile buluşacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Tepebaşı Kuluçka Merkezi, düzenlediği sanal buluşma etkinliklerine devam ediyor.

Gençler Şeyda Taluk ile buluşacak

Tepebaşı Kuluçka Merkezi, düzenlediği sanal buluşma etkinliklerine devam ediyor. #BaşrolSensin sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin konuğu bu kez Kuluçka Merkezi’nin danışma kurulu üyesi ve eğitmenlerinden Şeyda Taluk olacak.
Tepebaşı Kuluçka Merkezi, gençlerin girişimcilik ruhuna katkı sağlamak adına gerçekleştirdiği faaliyetlere devam ediyor. Koronavirüs sürecinde etkinliklerine sanal ortamda devam eden Tepebaşı Kuluçka Merkezi, bu kez gençler ile Kuluçka Merkezi’nin danışma kurulu üyesi ve eğitmenlerinden Şeyda Taluk’u buluşturacak. 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek sohbet hakkında bilgi edinmek isteyen gençler, Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin “tepebasikulucka” adlı sosyal medya hesaplarını hesabını takip edebilecek.
Kadir Has Üniversitesinde İletişim bölümünün kurulmasında da görev alan Şeyda Taluk, halen Bahçeşehir Üniversitesinde İkna ve İletişim Psikolojisi dersleri vermektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Özden Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı

Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.