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Gençler söyledi, büyükler eğlendi

BURSA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Yenice Rehabilitasyon Merkezi ve İnegöl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilen "birlikte daha mutluyuz” projesinin 5’inci buluşması Huzurevi’nde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Yenice Rehabilitasyon Merkezi ve İnegöl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilen "birlikte daha mutluyuz” projesinin 5’inci buluşması Huzurevi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin mini konseriyle süslenen programda, huzurevi sakinleri eğlenceli dakikalar yaşadı.
Sosyal farkındalık projeleri kapsamında İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Yenice Rehabilitasyon Merkezi ve İnegöl Müftülüğü işbirliğinde “birlikte daha mutluyuz” sloganıyla başlatılan proje sürüyor. 2019 yılı ağustos ayında startı verilen projenin 5’inci buluşması İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile müftülük görevlileri ve Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, huzurevinde bir araya geldi. Burada öğrencilerden oluşan orkestranın seslendirdiği şarkılarla eğlenceli anlar yaşandı. Oyun havalarıyla süslenen programda, tatlı ikramları da yapıldı. Programa Belediye Başkanı Alper Taban da katılırken, buluşmada öğrenciler ve huzurevi sakinlerinin koyu sohbeti de dikkatlerden kaçmadı.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Birlikte daha mutluyuz projesi altında 5’inci etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben bu fikri ortaya koyan, düşünen, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan öğrencilerimiz büyüklerimizle kol kola bir araya gelmiş sohbet ediyor. Öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Geçmişini, tarihini, atasını, büyüklerini bilmeyen, tanımayan, onları ihmal eden nesiller aslında kendi sonlarını da bir taraftan hazırlamış oluyor. Onun için sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel bir farkındalık çalışması oldu. Tabi burada büyüklerimiz belki çok güzel ortamda çok güzel hizmet alıyor olsalar da bana göre o sevgiyi, hürmeti, saygıyı, onların ihtiyacı olan muhabbeti sizlerle taşımış olduk. Bundan sonra da bu ve bunun gibi projelerin artmasını okullarımızdan istirham ediyorum. Belediye olarak bizler de bir dizi etkinlikler yapıyoruz ama sizlerden gelen fikirler de çok kıymetli” dedi.

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