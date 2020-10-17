YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 17.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonada, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master Erkekler dört çifte: 1. Karma Ekip (2), 2. Karma Ekip (1)

Master Kadınlar tek çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Van Edremit Gençlik Spor

Yıldız Kızlar dört Çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediye

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3 Fenerbahçe "B"

Yıldız Erkekler iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Erkekler iki çifte: 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray

Yıldız Erkekler dört tekte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Kadınlar iki çifte: 1. Ferdi sporcular; İnci Selçuk ve Elif Lermi Bekdemir, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. ferdi sporcular; Yasemin Cansel, Harika Uçar

Küçük Erkekler tek çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe, 3. Van Edremit Gençlik

Küçük Erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe "B", 3. Fenerbahçe "C"

Küçük Kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe "B", 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Master Erkekler tek çifte: 1. ferdi sporcu Eren Rıfat Kuraner, 2. ferdi sporcu Yavuz Kuban, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Genç Kızlar iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Genç Kızlar tek çifte: 1 Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç Kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler sekiz dümenli: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Erkekler iki çifte: 1. ferdi sporcular; Umut Maraklı, Salih Yıldırım, 2. Şişecam Çayırova, 3. ferdi sporcular; Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Arıl Cansel

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası 4 kişi hakkında suç duyurusu
Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası 4 kişi hakkında suç duyurusu
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:49
İkindi
15:51
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Kent Eczanesi
Yenikent
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Tebessüm Eczanesi
Adapazari
Tozlu Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.