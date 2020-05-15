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Gençler uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.05.2020 21:51 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.Yeni tip korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı. Bilecik’te 40 gündür sokağa çıkamayan gençler, fazla sokağa çıkmazken, çıkanlar da kırtasiye, alışveriş merkezi gibi yerlere gitti. Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görülürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çarşıda gençlere maske dağıttı.

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Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
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