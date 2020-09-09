YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gençler VakıfBank'ı beğendi

Gençler VakıfBank'ı beğendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Gençler VakıfBank'ı beğendi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın, gençler için başlattığı kampanya büyük ilgi görüyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Like Card veya Kampüs Kart sahibi gençler, App Store, Netflix, Spotify ve Fizy üzerinden yüzde 50 indirim fırsatı yakalıyor.

Dijital çağda değişen müşteri taleplerine uygun çağdaş bankacılık çözümleri geliştiren VakıfBank, müşterilerinin daima yanında olmayı sürdürüyor. Gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan ve dönemsel kampanyalarıyla gençlerin beğenisini kazanan Like Card ile gençler, online platformların keyfini çıkarırken, harcamalarının yarısını VakıfBank karşılıyor.

App Store, Netflix, Spotify ve Fizy platformlarındaki harcamalar için geçerli olacak kampanya, 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Gençler, VakıfBank Mobil'de yer alan "Cepte Kazan" üzerinden kampanyadan faydalanabilecek. Üstelik ekstrelerini e-posta yoluyla alan gençler yıllık kart aidatı da ödemiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.