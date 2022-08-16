Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ömer Gürmeriç Avrupa şampiyonu, Ali Osman Çınlar ise üçüncü oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Raszyn şehrinde düzenlenen şampiyonada erkekler 96 kiloda mücadele eden Ömer Gürmeriç, koparmada 105 kilo ile gümüş, silkmede 130 kilo ve toplamda 235 kilo ile 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada 102 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ali Osman Çınlar da koparmada 112 kilo, silkmede 141 kilo, toplamda 253 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalya elde etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz