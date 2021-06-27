Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Türkiye Halter Federasyonu, Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacak antrenörlerin, sporcu listelerini en geç 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar göndermeleri gerekiyor.

Yarışmaya, milli takım hazırlık kamplarında bulunan sporcular ile 15 yaş altı kategorisindeki sporcular katılamayacak.

