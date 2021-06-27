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Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

27.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Türkiye Halter Federasyonu, Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacak antrenörlerin, sporcu listelerini en geç 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar göndermeleri gerekiyor.

Yarışmaya, milli takım hazırlık kamplarında bulunan sporcular ile 15 yaş altı kategorisindeki sporcular katılamayacak.

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