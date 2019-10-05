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Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Son şampiyon Galatasaray bu sezon 11 puan kaybetti.

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşılaştı. İlk dakikada Sio ile Gençlerbirliği, hemen ardından ise Andone'yle Galatasaray gole çok yaklaştı ancak iki isim de topu ağlara gönderemedi.

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7'de Babel'in şutunda Gençlerbirliği savunmasında Flavio topu çizgiden çıkarmayı başardı. Evinde gol için bastıran Gençlerbirliği, 18'de Candeias ve 42'de Ayite ile gole yaklaşsa da bu amacına ulaşamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da maçta golü arayan takım Gençlerbirliği'ydi. Muslera 76'da Polomat, 84'te ise Sio'ya gol izni vermedi.

86'da Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gören Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'ni sahada 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalardan da gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle son buldu.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 10, Gençlerbirliği ise 3 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Galatasaray

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