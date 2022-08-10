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Gençlerbirliği "100. yıl" formalarını tanıttı

10.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği "100. yıl" formalarını tanıttı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Kulüp sosyal medya hesaplarından kulübün kuruluş tarihine atfen dün saat 19:23’ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımlarında, video ve oyuncuların formalı fotoğrafları kullanıldı.

Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği spor toto 1.lig

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