Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan Gençlerbirliği, formasının sırt sponsorluğu için Hidrolift ile anlaşmaya vardı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz