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Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

28.08.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan Gençlerbirliği, formasının sırt sponsorluğu için Hidrolift ile anlaşmaya vardı.

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