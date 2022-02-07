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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

07.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenmanın ikinci bölümünde başkent temsilcisi, dar alanda çift kale gol çalışması yaptı.

İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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