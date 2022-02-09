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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenmanın ikinci bölümünde gol çalışması yapan başkent temsilcisi, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

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