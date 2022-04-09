Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Özellikle son haftaların iyi takımına karşı çok iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu da yakaladık. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazandık." diye konuştu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz yer itibarıyla da kazanmamız gereken bir maçtı. Onun için de ayrıca mutluyuz. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Bazıları değişik mevkilerde oynasa da çok doğru işler yaptılar, çok istediler, çok arzu ettiler. Kontra geçişleri iyi yaptık. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk. Ama lig devam ediyor. Her maça final niteliğinde ayrı bir motivasyonla hazırlanmamız gerekiyor. Son 7 haftada tek mağlubiyetimiz var. Bu şekilde devam etmek ve bir an önce rahatlamak istiyoruz."

- Taşkın: "Korkulu rüya görmek istemiyoruz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Hak eden taraf Gençlerbirliği'ydi, daha fazla istediler ve kazandılar." dedi.

Taşkın, oyuncularını maçtan önce uyarmalarına rağmen kontrataktan goller yediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyorduk, Gençlerbirliği de bulunduğu pozisyondan kurtulmak istiyordu. Bizim için puan da önemliydi. İlk devre bizim adımıza iyi bir oyun vardı. İkinci devrenin bizim adımıza daha iyi geçeceğini umut ediyordum. İkinci devre maçı çok daha fazla isteyen taraf Gençlerbirliği oldu. Maçtan önce kontra yakalanmamamız gerektiğini, Barış'ın çok etkili olduğunu söylemiştim. Maalesef söylediğimiz yerden, kontradan iki gol yedik. Önümüzde 7 maçımız var, kalan maçlarda toplayabileceğimiz en yüksek puanı toplayıp, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Korkulu rüya görmek istemiyoruz."

