Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışma ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği'nde Musa Şahindere, Ahmet Enes Akkan, Onur Alp Sarman ve Oleksandr Belyaev sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.
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