Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın Balıkesirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmanda dar alanda top kapma oyununun ardından çıkış çalışması yaptı.

Balıkesirspor-Gençlerbirliği mücadelesi Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.



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