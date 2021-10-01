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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

01.10.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın Balıkesirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmanda dar alanda top kapma oyununun ardından çıkış çalışması yaptı.

Balıkesirspor-Gençlerbirliği mücadelesi Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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