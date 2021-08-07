Gençlerbirliği, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe oyuncusu Barış Alıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile Belçika'nın Westerlo takımlarında kiralık olarak forma giyen Barış Alıcı için, "Futbola Buca ve Altınordu altyapılarında başlayan Barış, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Barış ile kulübümüz 2 yıllık kontrata imza attı. Barış karşılığında 17 yaş altı takımımızda forma giyen Emir Ortakaya bonservisi ile birlikte Fenerbahçe'ye katıldı. Emir Ortakaya'ya yeni kulübünde başarılar diliyor, Barış Alıcı'ya da kırmızı-kara forma altında başarılı bir kariyer temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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