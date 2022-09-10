Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu'ndan Tuzlaspor maçı değerlendirmesi:

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu, hakemlerin daha özenli seçilmesi gerektiğini belirterek, "Hiç olmayacak şekilde haksız yere bu gençlerin emekleri gasp edildi." dedi.

Çolakoğlu, Gençlerbirliği'nin konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çolakoğlu, bu akşam futbol oynamaya susamış bir takımın genç yeteneklerine karşı hakem yönetiminin büyük olumsuzluklarını yaşadıklarını belirterek, "Gençlerbirliği Kulübü sadece ahlaklı sporcular yetiştirmek üzere kurulmuş bir kulüp, tüm müsabakalarında sonuçları ne olursa olsun hep ahlak çerçevesinde, hep doğruluk ve iyi niyet çerçevesinde yürüten bir spor kulübüyüz." dedi.

Bu akşam herkesin bu genç yeteneklerin emeklerinin ne kadar zayi edildiğini gördüğünü ifade eden Çolakoğlu, "Konuyla ilgili yarın da kulüpte yönetim toplantısı yapılacak, daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Bu akşam gerçekten elimiz ayağımız titriyor. Hiç olmayacak şekilde haksız yere bu gençlerin emekleri gasbedildi, onun için futbolu yönetenlerin gerçekten Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için alt liglere daha özen göstermeleri gerekiyor. Alt liglerdeki hakemlerimizin daha özenli bir şekilde seçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Emek hırsızlığına devam etti bence"

Genlerbirliği-Tuzlaspor maçının hakemiyle ilgili maçtan önce de olumsuz söylentilerin olduğunu kaydeden Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Yönetim olarak hakemi etki altına bırakacak hiç bir şey söylemedik, biz Gençlerbirliği kültürüne yakışanı yapmıştık. Maalesef gördük ki hiç bir şey değişmemiş, Gençlerbirliği'ni yönettiği üçüncü maçında da aynı şekilde emek hırsızlığına devam etti bence. Bu Türk futbolu için gerçekten acı verici bir durum, umarım Türk futbolunu yönetenlerin alt liglere daha değerli hakemleri vererek, futbolun daha cazip ahlak kuralları içinde işleyen bir gösteri oyunu olduğunu herkese ispat edebiliriz. Gerçekten çok üzgünüz, evet sınırlı bir kadromuz var, sıkıntılar içerisindeyiz ama elimizdeki mevcut genç arkadaşlarımızla biz bu ligde mücadele etmek istiyoruz."

İstanbul takımlarının tüm liglerde farklı şekillerde korunduğunun artık aşikar olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Burada da bunun ispatını gördük, eğer 8 tane İstanbul takımının olduğu bir Süper Lig'de o zaman 16'ya çıkartsınlar İstanbul takımlarını, İstanbul ligi yapsınlar. Bu şekilde devam etmez, bu gerçekten Türk futboluna ciddi anlamda zarar veren bir uygulama. Hakemlerimiz, ellerini vicdanlarına koyup olması gereken neyse o kararı versinler." ifadelerini kullandı.

Hakemlerden korunmak istemediklerini, sadece doğru karar beklediklerini vurgulayan Çolakağlu, "Gerçekten yazık oldu bize, umarım hakemler bundan sona bu ligin kalitesine gölge düşürecek şekilde davranmazlar. Bu lig Süper Lig'e oyuncu yetiştiren bir lig, gençlerimizin önünü açarız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Karara itiraz edip etmeyeceklerini de Çolakoğlu, yarın yönetim kurulunda değerlendireceklerini kaydederek, "Hakkımız neyse sonuna kadar arayacağız. Bu kulübün bu sene 100. yılı, gerçekten genç arkadaşlarımızla devam etmek istiyoruz. Başkente yakışır bir kulüp, başkentin hak ettiği yerlere gelebilmesi için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Gençlerbirliği'nin ahlaklı oyuncu yetiştirme ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.



