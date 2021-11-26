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Gençlerbirliği-Bursaspor maçının ardından

26.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Özellikle son üç haftaya göre çok daha iyi oynadık, sonucunda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" - Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Deneyimimizin yetmediği kısımlar oldu, oyundan koptuğumuz kısımlar, zaten orada ilk golü yedik"

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, son üç haftaya göre çok daha iyi oynadıklarını, sonucunda hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça mutlak 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Bizim için beş maçlık galibiyet serisinden sonra üç maçlık da bir mağlubiyet serisi oldu. Sonucunda bu maçı kazanmak istiyorduk ki o beş maçlık serideki kadromuzu üç maç sonra tekrar sahaya çıkarabildik çünkü çok dar bir kadromuz var." diye konuştu.

İdeal kadrolarında zaman zaman sakatlıklar yaşadıklarında ciddi sıkıntılar çektiklerini dile getiren Diyadin, "Genç bir kadromuz var, zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor. Hem sakatlıklardan hem tecrübesizlikten dolayı. Bursaspor'a gelince onlar da son iki haftayı mağlup kapattılar. Bursa da önemli bir futbol şehridir. İki takım da ofansif kadroyla sahaya çıktı. Özellikle son üç haftaya göre çok daha iyi oynadık, sonucunda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Diyadin, yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini ve oyuncularının da mental ve fizik olarak kendileri gibi oynadıklarında herkesi yenebilecek kapasitede olduklarını aktardı.

- Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, ortaya koymaları gereken karakteri iki maçtır ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bu karakteri ortaya koyacak olan da oyuncularımızla birlikte bizleriz, o karakteri tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Daha önce bunu başardılar, yine başarabilirler." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Deneyimimizin yetmediği kısımlar oldu, oyundan koptuğumuz kısımlar, zaten orada ilk golü yedik, son gol için söylenecek bir şey yok. İlk golde motivasyon düşüklüğünden dolayı geri düşmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Bizati, "Sahaya 11 kişi çıktığınızda o 11 kişinin kazanan bir karakter ortaya koyması gerekiyor. Dışarıdaki sorunlardan çok içerideki sorunlarla uğraşmak gerekiyor. O karakteri ortaya çıkarmak için içerideki sorunları halletmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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