Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma çalışması yapan başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda pas idmanı yaptı.Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği son hazırlıklarını yarın Erzurum'da gerçekleştirecek.



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