Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile 2 Kasım 2026'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma, iki takım için önemli bir fırsat sunuyor.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 12 puanla 11. sırada.
Son dönem performanslarına bakıldığında, Gençlerbirliği son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Maç başına kalesinde ortalama 2,2 gol gören ekip, savunma sorunlarını çözmekte zorluk yaşıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Ousmane Diabate (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Sekou Koita (Şüpheli) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Fatih Aksoy (Şüpheli) ve Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Ousmane Diabate. Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 6, Corendon Alanyaspor 4 gol attı.
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