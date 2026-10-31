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Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gençlerbirliği, 2 Kasım 2026'da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Her iki ekip de ligde zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Gençlerbirliği
Pazartesi 20:00
02.11.2026
Corendon Alanyaspor
Stadyum: Eryaman Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Fatih Tokail

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile 2 Kasım 2026'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma, iki takım için önemli bir fırsat sunuyor.

Lig Durumu

Gençlerbirliği

16. Trendyol Süper Lig
O
9
G
2
B
2
M
5
P
8
7
Attığı Gol
18
Yediği Gol
-11
Averaj

Corendon Alanyaspor

11. Trendyol Süper Lig
O
9
G
3
B
3
M
3
P
12
9
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gençlerbirliği 7 / 18
Corendon Alanyaspor 9 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Gençlerbirliği İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 2 / 2
Gol
6 – 7
Corendon Alanyaspor Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
5 – 7

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 12 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gençlerbirliği M M B M M

tüm kulvarlar

  • 29.10.2026 Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 25.10.2026 Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
Corendon Alanyaspor M M B G B

tüm kulvarlar

  • 27.10.2026 Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 23.10.2026 Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Son dönem performanslarına bakıldığında, Gençlerbirliği son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Maç başına kalesinde ortalama 2,2 gol gören ekip, savunma sorunlarını çözmekte zorluk yaşıyor.

Eksik Oyuncular

Gençlerbirliği

5 eksik
Kevin Rodrigues Sakat Kasığından Sakat
Dimitrios Goutas Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Pedro Pereira Sakat
Ousmane Diabate Cezalı Sarı Kart Cezalısı
Sekou Koita Şüpheli

Corendon Alanyaspor

2 eksik
Fatih Aksoy Şüpheli
Paolo Fernandes Sakat Arka Adalesinden Sakat

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Ousmane Diabate (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Sekou Koita (Şüpheli) yer almıyor.

Corendon Alanyaspor kadrosunda Fatih Aksoy (Şüpheli) ve Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Ousmane Diabate Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Sekou Koita Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Thalisson Kelven Thalisson Kelven Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist
Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Ousmane Diabate. Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj.

İkili Rekabet
2 Gençlerbirliği
2 Beraberlik
0 Corendon Alanyaspor
  • 09.03.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 04.10.2025 Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 04.04.2021 Aytemiz Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 05.12.2020 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 6, Corendon Alanyaspor 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman?

2 Kasım 2026.

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta?

20:00'de.

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçında hangi oyuncular eksik?

Gençlerbirliği'nde Kevin Rodrigues, Dimitrios Goutas, Pedro Pereira, Ousmane Diabate; Corendon Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes eksik.

Gençlerbirliği ve Corendon Alanyaspor'un ligde kaç puanı var?

Gençlerbirliği'nin 8, Corendon Alanyaspor'un ise 12 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Gençlerbirliği
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