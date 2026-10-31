Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği Pazartesi 20:00 Corendon Alanyaspor

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile 2 Kasım 2026'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma, iki takım için önemli bir fırsat sunuyor.

Lig Durumu Gençlerbirliği 16. Trendyol Süper Lig O 9 G 2 B 2 M 5 P 8 7 Attığı Gol 18 Yediği Gol -11 Averaj Corendon Alanyaspor 11. Trendyol Süper Lig O 9 G 3 B 3 M 3 P 12 9 Attığı Gol 11 Yediği Gol -2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gençlerbirliği 7 / 18 Corendon Alanyaspor 9 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı G Gençlerbirliği İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 2 / 2 Gol 6 – 7 CA Corendon Alanyaspor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 5 – 7

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 12 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gençlerbirliği M M B M M tüm kulvarlar Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M Corendon Alanyaspor M M B G B tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Son dönem performanslarına bakıldığında, Gençlerbirliği son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Maç başına kalesinde ortalama 2,2 gol gören ekip, savunma sorunlarını çözmekte zorluk yaşıyor.

Eksik Oyuncular Gençlerbirliği 5 eksik Kevin Rodrigues Dimitrios Goutas Pedro Pereira Ousmane Diabate Sekou Koita Corendon Alanyaspor 2 eksik Fatih Aksoy Paolo Fernandes

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Ousmane Diabate (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Sekou Koita (Şüpheli) yer almıyor.

Corendon Alanyaspor kadrosunda Fatih Aksoy (Şüpheli) ve Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Thalisson Kelven Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Ousmane Diabate. Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj.

İkili Rekabet 2 Gençlerbirliği 2 Beraberlik 0 Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor 0-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 6, Corendon Alanyaspor 4 gol attı.