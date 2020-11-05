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"Gençlerbirliği E-Dergi" kasım sayısı yayında

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:56 | Son Güncelleme

"Gençlerbirliği E-Dergi" kasım sayısı yayında

Gençlerbirliği'nin her ay çevrim içi yayımlanan kulüp dergisinin kasım sayısı okuyucularla buluştu.

Gençlerbirliği altyapısının 2003 jenerasyonunda yer alan ve şu an A takımda bulunan Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere ve Baran Başyiğit'e yer verilen dergi kapağında "Gençler Geliyor" sloganı yer aldı.

Derginin bu ayki sayısında Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere ve Baran Başyiğit'in röportajlarına, 20 yıl önce İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçına, milli takımlardan haberlere ve dünya futbolunda öne çıkan olaylara yer verildi.

Ayrıca "Korona Günlerinde Futbol" başlığıyla gündeme dair bir yazı bu ay okuyucuları bekliyor.

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