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Gençlerbirliği, eski kaptanı Ahmet Çalık adına öğrencilere çikolata dağıttı

21.01.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, eski kaptanı Ahmet Çalık adına öğrencilere çikolata dağıttı

Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında vefat eden altyapısından yetişen eski kaptanı Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çikolata dağıttı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski kaptanımız Ahmet Çalık'ın anısına Ankara'da bulunan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu, Aziz Altıpınar Ortaokulu ve 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere çikolata dağıtıldı." denildi.

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