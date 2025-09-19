SPOR

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak!

Süper Lig'de Gençlerbirliği evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Lige istediği şekilde başlayamayan Ankara ekibi bu maçla birlikte çıkış arıyor.

Süper Lig'de puanı bulunmayan tek takım olan Gençlerbirliği, 6. hafta maçında yarın ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.

Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

