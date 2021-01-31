YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

31.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Oyuncularımızın kendileri ve takımları adına ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri maçta futbolcularının disiplinli oyununu övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, 5 maçlık yenilmezlik serilerini ikinci yarının ilk haftasında da sürdürmek için müsabakaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını belirtti.

Daha iyi bir takım olmak için çabaladıklarını anlatan Yanal, "Futbolcularımı oyun disiplinine sadık kaldıkları için kutluyorum. Gelecek için cesaret topladık. Sam'in doğum gününde gol atması sevindirdi. Oynayacağımız diğer maçlarda, sakat oyuncuların da katılacağını düşünürsek daha rekabetçi ve kaliteli bir takım olma adına yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımızın kendileri ve takımları adına ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Beşparmak Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Koza Sağlık Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Öveçler Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, görevini bıraktı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, görevini bıraktı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Bakan Selçuk, mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını bildirdi

Bakan Selçuk, mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını bildirdi

Ankara'da 3 yıl önce yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza

Ankara'da 3 yıl önce yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi kapılarını Başkentlilere açtı

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi kapılarını Başkentlilere açtı

Çankaya sokaklarında bahar hazırlığı

Çankaya sokaklarında bahar hazırlığı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.