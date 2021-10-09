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Gençlerbirliği futbolcusu Barış Alıcı, taraftarların sorularını yanıtladı:

09.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Buraya gelerek yeniden kendimi kanıtlamak istedim. Şu an her şey çok iyi gidiyor, umarım böyle de devam eder"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin oyuncularından Barış Alıcı, kırmızı-siyahlı ekibin YouTube kanalında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp sosyal medya ekibinin Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'dan derlediği sorulara samimi cevaplar veren Barış, Gençlerbirliği'ni tercih etme sebebinden, maç öncesi totemine kadar kendisiyle ilgili merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

Bir taraftarın sorduğu "Gençlerbirliği'ni tercih etme sebebin neydi?' sorusu üzerine Barış, "Uzun süre düzenli forma şansı bulamadım. Gençlerbirliği camiasını da çok iyi biliyordum. Buradan teklif aldığım zaman da çok düşünmedim aslında. Buraya gelerek yeniden kendimi kanıtlamak istedim. Şu an her şey çok iyi gidiyor, umarım böyle de devam eder." ifadelerini kullandı.

Barış, kendisine yöneltilen "Eğer futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusuna ise "Annem ve babam beden eğitimi öğretmeni olduğu için yine sporun içinde kalırdım. Belki de beden eğitimi öğretmeni olurdum." şeklinde cevap verdi.

Altınordu altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncu, Altınordu ve Gençlerbirliği'nin Türk futbolcularına çok önem verdiğine işaret ederek, "Tesisler iki kulübün de gayet iyi. İki kulübün altyapı hocaları da genç oyuncular için ellerinden geleni yapıyor, onlara bir şeyler aktarmak için çabalıyor. Ben, Altınordu'daki konfor alanımı buradakine çok benzetiyorum. Bu sebeple kendimi rahat hissediyorum, iki kulübün gerçekten benzer yanları var." diye konuştu.

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