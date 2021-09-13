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Gençlerbirliği galibiyetle tanışamadı

13.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de geride kalan 4 haftada bir puan alabilen kırmızı-siyahlılar, son sırada yer alıyor

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Gençlerbirliği, son sıraya geriledi.

Sezona teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ilk 4 haftada galibiyetle tanışamadı.

İlk hafta sahasında Eyüpspor'a 4-2 yenilen başken temsilcisi, ikinci hafta deplasmanda Adanaspor'la golsüz berabere kaldı. Evinde Manisa'ya 3-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, dün de 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybetti.

TFF 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, kendisi gibi 1 puanı bulunan Bursaspor'un ardından averajla son sırada yer aldı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, 15 Eylül Çarşamba günü Altınordu'yu ağırlayacak.

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