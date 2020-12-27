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Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 17:30 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise Hes Kablo Kayserispor maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcu katılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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