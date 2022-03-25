Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı futbolcular, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptıkları tek antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan ve gol çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
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