Gençlerbirliği-Manisa maçının ardından

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Manisa'ya 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Bizden daha iyi organize ve iyi bir takıma karşı oynamamız gerektiği gibi oynamaya çalıştık. Kırk maçtır yenilmeyen, transferleriyle, oyunuyla oturmuş bir takımdı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, rakibin gücüne rağmen futbolcularının elinden geleni yaptığını kaydederek, "Buna rağmen ilk yarı rakibin net bir pozisyonu yokken golü yedik. İkinci yarı da mağlup duruma düşünce de biraz daha risk alalım dedik. Ona rağmen ikinci gole kadar bir ihtimal vardı. Bir arada uzun süre oynamanın yanında getirdiği avantajlarla birlikte rakip takıma mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonu hakkında konuşmasının doğru olmadığını vurgulayan Diyadin, "Bulunduğum konumdan dolayı ne desem yanlış olacak bir konu. Fakat oynadığımız maça TFF, Balıkesir bölgesinden hakem gönderiyor. Diğer bölgeler varken Adana, Antalya bitti mi?" diye konuştu.

Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu ise zor bir rakibe karşı mücadele verdiklerini ve iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tutmaya çalıştıklarını anlatan Tüfenkoğlu, "Bu kontrolü sağlarken bulduğumuz bir golle öne geçtik. Akabinde Gençlerbirliği'nin atakları oldu ve yine oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Oyuncuların istekli oynamaları, sonucun farklı olmasını sağladı." yorumunda bulundu.

Tüfenkoğlu, itiraz edilen penaltı pozisyonunu net göremediğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"O pozisyon karambolde penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum. Onun değerlendirmesini hakeme bırakmak istiyorum. Tekrar oyunun hakimiyetini elimizde bulundurduğumuz bölümde 3. golü atarak müsabakayı 3 farkla tamamladık."

