YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği-Manisa maçının ardından

Gençlerbirliği-Manisa maçının ardından

29.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Bizden daha iyi organize ve iyi bir takıma karşı oynamamız gerektiği gibi oynamaya çalıştık" - Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: "Oyuncuların istekli oynamaları, sonucun farklı olmasını sağladı"

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Manisa'ya 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Bizden daha iyi organize ve iyi bir takıma karşı oynamamız gerektiği gibi oynamaya çalıştık. Kırk maçtır yenilmeyen, transferleriyle, oyunuyla oturmuş bir takımdı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, rakibin gücüne rağmen futbolcularının elinden geleni yaptığını kaydederek, "Buna rağmen ilk yarı rakibin net bir pozisyonu yokken golü yedik. İkinci yarı da mağlup duruma düşünce de biraz daha risk alalım dedik. Ona rağmen ikinci gole kadar bir ihtimal vardı. Bir arada uzun süre oynamanın yanında getirdiği avantajlarla birlikte rakip takıma mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonu hakkında konuşmasının doğru olmadığını vurgulayan Diyadin, "Bulunduğum konumdan dolayı ne desem yanlış olacak bir konu. Fakat oynadığımız maça TFF, Balıkesir bölgesinden hakem gönderiyor. Diğer bölgeler varken Adana, Antalya bitti mi?" diye konuştu.

Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu ise zor bir rakibe karşı mücadele verdiklerini ve iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tutmaya çalıştıklarını anlatan Tüfenkoğlu, "Bu kontrolü sağlarken bulduğumuz bir golle öne geçtik. Akabinde Gençlerbirliği'nin atakları oldu ve yine oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Oyuncuların istekli oynamaları, sonucun farklı olmasını sağladı." yorumunda bulundu.

Tüfenkoğlu, itiraz edilen penaltı pozisyonunu net göremediğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"O pozisyon karambolde penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum. Onun değerlendirmesini hakeme bırakmak istiyorum. Tekrar oyunun hakimiyetini elimizde bulundurduğumuz bölümde 3. golü atarak müsabakayı 3 farkla tamamladık."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
Ankara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundularAnkara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundular
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'daMilli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'da
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Manisa

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Alibey Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.