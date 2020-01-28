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Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu: "Bu hafta daha zor bir maç bizi bekliyor. Etkili alanlarını kapatıp onlara fırsat vermemeye çalışmak önceliğimiz olacak"

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. İdman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

- Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Gaziantep FK'yi yendiklerini hatırlatarak, "Kazandığımız maçtan sora biraz daha rahatız ama bu rahatlık tabii ki gevşeme değil, aksine daha da kararlı bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in oturmuş bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Hamzaoğlu, "Bu hafta daha zor bir maç bizi bekliyor. Oyun anlayışı belli ama çözüm bulmakta zorlanılan bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp Başakşehir'i önce durdurup sonra da eğer yakalayabilirsek pozisyonlarımızı değerlendirmeye çalışacağız. Etkili alanlarını kapatıp onlara fırsat vermemeye çalışmak önceliğimiz olacak. Bu arada onlardan kazandığımız topları da doğru bir şekilde kullanıp belki hızlı hücumlarla zaman zaman da topa sahip olarak Başakşehir kalesini zorlamaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, "Takımın performansından memnun musunuz?" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Memnunum. Çaykur Rizespor maçı bizim için istediğimiz gibi geçmedi. O da ikinci yarının ilk maçı diye biraz sıkıntılı geçti. Takım hemen ikinci maçta toparlandı. Tekrar ligin havasına girdik. Oyunumuz istediğimiz seviyeye çıkamıyor, bu bir gerçek ama sakatlık ve cezalılar nedeniyle sürekli değişen bir kadromuz var. Buna rağmen oyun anlayışımızda çok fazla değişiklik olmuyor. Sahada kim oynarsa oynasın çıkıp en iyi şekilde mücadelesini ortaya koyuyor. Şimdilik oyuncularımdan memnunum. Tabii ki daha iyi olmak zorundayız, bunun da farkındayız. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var ama bu şekilde çalışmaya devam edersek birkaç hafta sonra onları da büyük ölçüde tamamlamış olarak sahada olacağız."

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rumen golcü Bogdan Stancu'nun takımla çalışmalara başladığını söyleyen Hamzaoğlu, "Dün ilk defa takımla çalıştı. Durumuna bakacağız. Çünkü Stancu'yu da riske edemeyiz. Eğer riskli bir durum görürsek oynatmayız ama iyi durumda bulursak oynatabiliriz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, başka transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya ise "Şu anda yok gibi görünüyor. Zaten kadromuz yeterli diye düşünüyoruz. Kulübün şartlarına ve bizim oyun anlayışımıza uygun bir oyuncu olmadıktan sonra transfer ihtiyacımız yok gibi görünüyor." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Gençlerbirliği Medipol Başakşehir Süper Lig

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