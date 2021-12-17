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Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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Gençlerbirliği

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