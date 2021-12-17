Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz