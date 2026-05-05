Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel yerine Metin Diyadin dönemi!

Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in ayrılması ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gneçlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlerbirliği’nden yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine ‘Evine hoş geldin’ diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

VOLKAN DEMİREL'DEN SONRA YİNE METİN DİYADİN GELDİ..

Gençlerbirliği, bu sezon teknik direktör koltuğunda adeta bir "dejavu" döngüsü yaşayarak futbol kamuoyunu hayrete düşüren bir istikrarsızlık tablosuna imza attı. Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan ancak kısa sürede kan değişimine giden Başkent ekibi; Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin arasında gidip gelen tercihlerinin ardından, son olarak daha önce yollarını ayırdığı Volkan Demirel ve Metin Diyadin'i tekrar göreve getirerek eşine az rastlanır bir yönetim trafiği sergiledi.

Toplamda 6 kez hoca değişikliği yapan kırmızı-siyahlılar, sadece puan cetvelindeki rakipleriyle değil, kendi içindeki bu karar mekanizmasıyla da mücadele ederken, taraftarların "teknik direktör döngüsü" olarak adlandırdığı bu süreç kulüp tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

