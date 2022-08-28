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Gençlerbirliği-Pendikspor maçının ardından

28.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Gençlerbirliği camiasına tekrar sesleniyorum, transfer yasağının acil açılması gerekiyor" - Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Zor bir deplasmanda dinamik, genç, iyi bir takıma karşı çok önemli üç puan kazandık"

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiği çağrısını yineledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını belirterek, "Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.

Oyuncularını mücadeleleri ve isteklerinden dolayı tebrik eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna hamle gücümüz bile yok. Rakibin devre arası oyuncu hamlelerine çok fazla cevap veremedik. Çünkü transfer yasağımız var, dar kadroyla mücadele ediyoruz. Gençlerbirliği camiasına tekrar sesleniyorum, transfer yasağının acil açılması gerekiyor. Önde gelenlerin muhakkak bir araya gelmesi gerekiyor. Bu çocuklar formaları adına her şeylerini ortaya koyuyor. Onlara destek verecek 3-5 oyuncu muhakkak kadroya katılmalı. Çok önemli bir açıklama yapıyorum, herkes farkında olsun. Bunu bir teknik adam olarak da açıklamıyorum. Gençlerbirliği'nin 34 yıl içinde olan bir evladı, üyesi mi dersiniz, adına ne derseniz deyin. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Ligin en pahalı üç takımından biriyle oynadık. Oyunu da yeri geldi başa baş, yeri geldi daha üstün oynadık."

- Özköylü: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmasını bildiklerini belirterek, "Zor bir deplasmanda dinamik, genç, iyi bir takıma karşı çok önemli üç puan kazandık. Kendi oyunumuzu oynadığımızda, cesaretli olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik." diye konuştu.

İlk yarı planladıklarını sahaya yeteri kadar yansıtamadıklarını söyleyen Özköylü, "Maçın başında ortada pozisyon yokken yeğimiz gol bizi biraz sarstı ama oyunun devamında cesaretle skorun altından kalkmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarı çok fazla rakip kaleye gidemedik, üretkenliği sağlayamadık. İkinci yarının başında yaptığımız değişikliklerden sonra oyun tempomuz çok daha iyi hale geldi. Yakaladığımız pozisyonları atsak maçı 4-5'e bile getirebilirdik. Çok önemli bir deplasman galibiyeti." değerlendirmesinde bulundu.

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