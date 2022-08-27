Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.

Gençlerbirliği'nde kart cezası bulunan Gökhan Gül'ün haricinde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz