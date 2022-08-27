YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

27.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.

Gençlerbirliği'nde kart cezası bulunan Gökhan Gül'ün haricinde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bodrumspor-Adanaspor maçının ardındanBodrumspor-Adanaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Pendikspor spor toto 1.lig

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:33
Yatsı
20:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.