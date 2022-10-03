Gençlerbirliği, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki antrenmana teknik direktör Taşkın Aksoy yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışması ve pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışma ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.



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