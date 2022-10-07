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Gençlerbirliği, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

07.10.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki günün son antrenmanı bir saat sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma oyunu, çabukluk ve koordinasyon uygulamaları üzerinde durdu. İdman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken Musa Şahindere, Ahmet Enes Akkan ve Onur Alp Sarman sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.

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Gençlerbirliği spor toto yılport samsunspor

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