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Gençlerbirliği sezonu açıyor

29.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği sezonu açıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.

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Gençlerbirliği

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