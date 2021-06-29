Gençlerbirliği sezonu açıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.



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