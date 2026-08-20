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Gençlerbirliği, Tiago Gouveia’yı duyurdu

Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı.

Gençlerbirliği, Tiago Gouveia’yı duyurdu
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Futbola Tires ve Sporting altyapılarında başlayan Tiago Gouveia, profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev alan Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı. Portekizli kanat oyuncusu tüm kariyerinde çıktığı 177 maçta 32 gol attı, 18 asist yaptı.

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