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Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından

10.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: ""Bütün oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak: "Galibiyete ihtiyacımız vardı, bunu başardığımız için mutluyuz. Çok fazla hata yaptık, hatalarımızdan da ders çıkartacağız"

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bütün oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın ilk yarısında üç tane net pozisyonumuz var, rakibin hemen hemen pozisyonu dahi yokken, ancak böyle pozisyonlar biraz tecrübe gerektiriyor değerlendirme yönünde." diye konuştu.

İkinci yarı talihsiz bir şekilde on kişi kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Geri düşmemize rağmen iyi bir mücadeleyle golü de bulduk. Maalesef son dakikada yediğimiz gol ile de mağlup olduk." dedi.

Hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını vurgulayan Diyadin, "Maçın hakemine gelince Ömer Faruk Turtay, geçen yıl benim burada yönettiğim maçtan sonra 5 maç ceza aldık. Hem transfer yasağı ile hem kadro ile uğraşacağız bir de gelen hakemlerin verdiği kararlar ile sonuç belli olacak. Bunun altından bu çocukların mücadelesi için nasıl bir cevap çıkacak. MHK böyle şeylerde bakacak, 'hakemler hangi maçlarda nasıl yönetim yapmış, hangi maçlarda ne olmuş' diye. Cezaya girmemek için daha fazlasını konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Diyadin, "Transfer dönemi de bitti, her eksildiğimizde hamle şansımız da gitgide azalıyor, sarı kartlar da ilerledikçe birikecek, bunun altından kalkmak kolay değil. Bu mücadeleyi vereceğiz, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

- Şafak: "Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak da maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Rakibimiz ligin en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanıp oyunu pozitif yönde oynayan takımlardan biriydi. Maçtan önce mücadele gücünün çok yüksek olacağını tahmin ediyorduk." dedi.

Şafak, ikinci yarıda kırmızı kartın olmasıyla daha hücuma yönelik bir oyun oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Maça da iyi başladık daha oyunun belli dönemlerinde oyundan düştük, ikinci yarıda tekrar toparladık bu sırada kırmızı kart oldu. Ardından gelen gol, daha sonra bazı talihsiz sakatlıklar özellikle sol taraf için bizi biraz sıkıntıya soktu. İki sebepten dolayı oyuncu değişiklikleri ister istemez geriye doğru çekilmemize sebep oldu. Daha sonra duran toptan bir gol yedik, ardından çok iyi reaksiyon verdik. Çok güzel bir galibiyet aldık, galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı. Daha öz güvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı, bunu başardığımız için mutluyuz. Çok fazla hata yaptık, hatalarımızdan da ders çıkartacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Tuzlaspor

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