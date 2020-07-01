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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:55 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alandaki taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

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