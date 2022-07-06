Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır." denildi.

Başkent kulübünün 5 Haziran'da yapılan genel kurul toplantısında Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.



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