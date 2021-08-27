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Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

27.08.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ile üç yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, sezonu Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de kiralık olarak geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zafer Göktuğ Erdem, "Altyapısında yetiştiğim Gençlerbirliği ile profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, bu sezon Hacettepe'ye, ardından da A takımımıza faydalı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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