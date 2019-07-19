SPOR

Gençlerbirliği, Zargo Toure’yi duyurdu

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 19.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Gençlerbirliği, Zargo Toure’yi duyurdu

Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent ekibi, başarılı savunmacı Zargo Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senegal’de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa’da devam eden Toure, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 27 maça çıkmıştı.

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Trabzonspor Zargo Toure Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig

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