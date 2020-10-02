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  4. Gençlerbirliği'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde ikişer futbolcu ve personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlarının geldiği belirtilerek, "İki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

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