Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği'nde öğle yemeği organizasyonu düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından Çankaya'da bulunan bir restoranda verilen yemekte, teknik ekip, futbolcular ve takım personelinin hazır bulunduğu belirtildi.

Yemeğin ardından Hamza Hamzaoğlu'nun yaptığı konuşmada, "Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezonlarda de hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

