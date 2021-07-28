YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye

Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye

28.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye

﻿ TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı:Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı:
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Alaçam Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Safa Eczanesi
Cankaya
Seher Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.