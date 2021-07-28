Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye

﻿ TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz