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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

07.02.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp açıklamasına göre başkent ekibi, Belek'teki kampın ikinci gün ilk antrenmanına ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başladı.

Dar alanda taktik çalışma yapan futbolcular, günün ilk bölümünü şut çalışmasıyla noktaladı.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla günü tamamladı.

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen Gençlerbirliği, 25. haftada 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

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